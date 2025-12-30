Какими достижениями отметился Казахстан в 2025 году

По итогам 2025 года Казахстан сумел остаться в числе лидеров по целому ряду показателей как среди стран Центральной Азии, так и на пространстве СНГ. О наиболее значимых достижениях для нашей страны – в обзоре Zakon.kz.

Уходящий год для всего мира, учитывая сложную геополитическую обстановку, не отмечался стабильностью. Рынки лихорадило от резких заявлений лидеров мировых держав, цены на сырье то шли в отрыв, то быстро падали, товарооборот на фоне торговых войн снижался, а промышленность развитых стран окончательно ушла в режим стагнации.

Тем не менее для Казахстана 2025 год стал годом внешнего и внутреннего баланса, благодаря которому проводились реформы, активно внедрялись информационные технологии, развивалась промышленность, сохранились темпы экономического развития и рост ВВП.

Экономические показатели

По данным МНЭ РК, в 2025 году экономика страны сумела адаптироваться к внешним условиям и вышла на траекторию устойчивого развития.

На этом фоне рост ВВП в 2025 году составил 6,4%, динамика развития промышленности увеличилась с 7,3% до 7,4%, а сельскохозяйственная отрасль отметилась ростом в 6,1%.

Также улучшились показатели транспортной сферы государства (рост составил 20,3%), строительства (выросла на 14,7%) и торговой отрасли (увеличилась на 8,8%).

Все это позволило нашей стране в уходящем году подняться в рейтинге мировой конкурентоспособности и занять 34-е место из 69 стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

Цифровизация и IT-сфера

В 2025 году Казахстан продолжил активно совершенствовать собственную IT-сферу и проводить стремительную цифровизацию.

По итогам года, согласно оценке Международного союза электросвязи, Казахстан улучшил индекс информационно-коммуникационных технологий с 90,1 до 90,5 балла и тем самым опередил по этому показателю целый ряд стран СНГ, Турцию, Грузию, Украину и Германию.

Также в 2025 году Казахстан вошел в топ-10 стран мира по качеству предоставляемых онлайн-услуг, занял 24-е место в глобальном рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства, а созданный в стране национальный суперкомпьютер Alem.Cloud вошел в топ-100 (86-е место) международного рейтинга самых мощных вычислительных систем мира "TOP500".

Кроме того, Казахстану удалось выйти на 27-е место в мировом клубе стран, обладающих значительными национальными цифровыми ресурсами, а не "точечными" установками.

Наряду с этим улучшились показатели нашей страны и в международном рейтинге повседневного использования искусственного интеллекта, где Казахстану по итогам уходящего года удалось занять чистое 71-е место из 147 государств мира.

Верховенство права

Согласно последним отчетам организации World Justice Project, в 2025 году наблюдалось активное снижение уровня индекса верховенства права в 68% стран.

Казахстан в этом случае в число вышеуказанных государств не попал, более того, оказался в группе тех немногих стран, которым свой индекс верховенства права в 2025 году удалось повысить.

В результате Казахстан занял 66-е место из 143 государств мира, улучшил свой индекс с 0,53 до 0,54 балла и обошел по этому показателю все остальные страны СНГ.

Социальная ориентированность

Казахстан продолжает уделять большое внимание социальному развитию (около 39% бюджета РК ежегодно тратится на социальные нужды).

Данный фактор, как правило, благоприятно влияет не только на позитивные настроения граждан страны, но и позволяет более продуктивно привлекать прямые иностранные инвестиции в экономику государства (сейчас около 60% всех привлекаемых в Центрально-Азиатский регион иностранных инвестиций приходится на долю Казахстана).

Все это можно увидеть и через призму международных оценок. Согласно последнему Докладу о мировом счастье от World Happiness Report за 2025 год, Казахстан занял 43-е место среди стран с самым счастливым населением и обошел по этому показателю все государства СНГ.

Улучшил свои показатели Казахстан и в рейтинге индекса социального прогресса (уровень благосостояния населения), в котором поднялся на 58-е место из 170 возможных.

Безопасность

В 2025 году Казахстан вошел в число наиболее безопасных стран мира по уровню террористических угроз, опередив все развитые страны, включая США, Великобританию, Германию, Бельгию, Канаду, Данию, Японию и Швецию.

Кроме того, по итогам 2025 года Казахстан продолжил оставаться государством с самой оснащенной и боеспособной армией в Центральной Азии, заняв 57-ю строчку в ежегодном рейтинге Global Firepower 2025 (в 2024 году Казахстан занимал 58-е место из 145 возможных).

Резюмируя вышеуказанное, можно сделать вывод, что 2025 год для Казахстана по многим показателям выдался удачным, а избранная страной стратегия соблюдения баланса во всем продолжает работать и приносить положительный результат.