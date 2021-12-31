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23:27 31.12.2021

В НАТО заявили, что готовы к содержательному диалогу с РФ

Йенс Столтенберг, диалог, Россия Фото: pixabay
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил связанные с Россией темы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил Госдеп США, передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре будущие контакты с Россией. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.

Константин Вноровский
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