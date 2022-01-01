Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Глава государства пожелал гражданам здоровья, счастья и благополучия, согласия, достатка и веселья, передает Акорда.

Предлагаем полный текст речи главы государства:

Дорогие соотечественники!

Казахстан уверенно вступает в четвертое десятилетие Независимости, которое должно стать периодом всесторонней модернизации и обновления.

Наша главная цель состоит в том, чтобы каждый гражданин реально ощутил положительные результаты проводимой нами работы.

Важно на практике реализовать принцип «не человек для государства, а государство для человека». Поэтому интересы и заботы людей будут в центре наших реформ.

В новом году увеличится размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Будут строиться новые дома и дороги.

Мы усилим работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию чистой энергетики, сельского хозяйства, технологической индустрии.

Продолжится улучшение социальной инфраструктуры – школ, больниц, объектов культуры и спорта.

Новый импульс получит цифровизация экономики и социальной жизни.

Пройдут выборы более трехсот акимов сельского уровня.

Полиция перейдет на сервисную модель работы, чтобы сделать необратимым рост доверия граждан.

Мы также будем заниматься реформой правоохранительной и судебной систем.

В целом, политическая и экономическая модернизация страны будет продолжена. Все эти планы, конечно же, нацелены на повышение качества жизни наших людей.

Нас всех ждут большие дела. Особая ответственность возлагается на тех, кто облечен властью. Мы обязаны трудиться с полной отдачей, чтобы обеспечить благополучие граждан.

Пандемия еще не отступила, поэтому расслабляться нельзя. Массовая вакцинация и ревакцинация будут продолжены.

Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства.

Поэтому считаю, что следующий год следует объявить Годом детей.

Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства.

Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача.

Дорогие друзья!

От всей души желаю вам благополучного, счастливого Нового года!

Пусть здоровье, успех и удача станут вашими надежными спутниками в наступающем году!