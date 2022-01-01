10:06 01.01.2022
В «желтой» зоне по КВИ остается только Нур-Султан
Фото: пресс-службы премьер-министра РК
Минздрав РК опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Только столица Казахстана находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса. 23 декабря Нур-Султан перешел в нее из «зеленой» зоны.
В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: Минздрав РК