Четыре казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 470 человек (14 525+ и 1945 КВИ-), из них в стационарах находятся 2119, на амбулаторном уровне – 14 351.

Фото: Минздрав РК

в тяжелом состоянии – 206,

в состоянии крайней степени тяжести – 72,

на аппарате ИВЛ – 48.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: