10:07 01.01.2022
Четыре казахстанца скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Акимат Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксирован один смертельный случай коронавирусной пневмонии и три случая смерти от коронавируса, сообщает Zakon.kz.
На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 470 человек (14 525+ и 1945 КВИ-), из них в стационарах находятся 2119, на амбулаторном уровне – 14 351.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
Фото: Минздрав РК
в тяжелом состоянии – 206,
в состоянии крайней степени тяжести – 72,
на аппарате ИВЛ – 48.