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10:07 01.01.2022

Четыре казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

Смертность от коронавируса 1 января Фото: Акимат Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксирован один смертельный случай коронавирусной пневмонии и три случая смерти от коронавируса, сообщает Zakon.kz.

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 470 человек (14 525+ и 1945 КВИ-), из них в стационарах находятся 2119, на амбулаторном уровне – 14 351.

Смертность от COVID-19 на 1 января

Фото: Минздрав РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 206,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 72,

  • на аппарате ИВЛ – 48.

Данияр Кунафин
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