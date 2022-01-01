Небольшой спад числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 85,
в Алматы – 73,
в Шымкенте – 18,
в Акмолинской области –37,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 14,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 19,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 50,
в Костанайской области – 36,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 36,
в СКО – 42,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 988 313 случаев.
562 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 112,
в Алматы – 15,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 67,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 29,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 60,
в Жамбылской области – 9,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 101,
в Костанайской области – 51,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 39,
в СКО – 53,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 960 773 человека.