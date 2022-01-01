Небольшой спад числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 85,

в Алматы – 73,

в Шымкенте – 18,

в Акмолинской области –37,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 14,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 19,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 50,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 36,

в СКО – 42,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 988 313 случаев.

562 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 112,

в Алматы – 15,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 29,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 60,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 101,

в Костанайской области – 51,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 39,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 960 773 человека.