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10:17 01.01.2022

Небольшой спад числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Врачи берут ПЦР-тест Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в стране зарегистрировано на 33 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 85,

  • в Алматы – 73,

  • в Шымкенте – 18,

  • в Акмолинской области –37,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 14,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 19,

  • в Жамбылской области – 8,

  • в ЗКО – 6,

  • в Карагандинской области – 50,

  • в Костанайской области – 36,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 36,

  • в СКО – 42,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 988 313 случаев.

562 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 112,

  • в Алматы – 15,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 67,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 29,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 60,

  • в Жамбылской области – 9,

  • в ЗКО – 18,

  • в Карагандинской области – 101,

  • в Костанайской области – 51,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 39,

  • в СКО – 53,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 960 773 человека.

Данияр Кунафин
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Небольшой спад числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
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