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12:32 01.01.2022

2 тыс. звонков поступило в новогоднюю ночь на пульт «102» в Нур-Султане

Происшествия в Нур-Султане на Новый год Фото: Zakon.kz
По информации ДП Нур-Султана, на территории столицы зарегистрировали девять преступлений, шесть из которых раскрыли «по горячим следам», сообщает Zakon.kz.

В ночь с 31 декабря на 1 января на пульт «102» поступило около двух тысяч звонков, сообщили в полиции.

В основном звонки касались нарушений ПДД, нарушений тишины в ночное время и семейных скандалов.

На дорогах зафиксировали 73 ДТП без пострадавших и погибших. За управление автомобилем в пьяном виде полицейские задержали одного водителя.

Также из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадали три человека, в их числе двое детей.

Начальник столичного ДП Ержан Саденов отметил, что в целом новогодняя ночь прошла спокойно.

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