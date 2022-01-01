12:32 01.01.2022
2 тыс. звонков поступило в новогоднюю ночь на пульт «102» в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
По информации ДП Нур-Султана, на территории столицы зарегистрировали девять преступлений, шесть из которых раскрыли «по горячим следам», сообщает Zakon.kz.
В ночь с 31 декабря на 1 января на пульт «102» поступило около двух тысяч звонков, сообщили в полиции.
В основном звонки касались нарушений ПДД, нарушений тишины в ночное время и семейных скандалов.
На дорогах зафиксировали 73 ДТП без пострадавших и погибших. За управление автомобилем в пьяном виде полицейские задержали одного водителя.
Также из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадали три человека, в их числе двое детей.
Начальник столичного ДП Ержан Саденов отметил, что в целом новогодняя ночь прошла спокойно.