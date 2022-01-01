2 тыс. звонков поступило в новогоднюю ночь на пульт «102» в Нур-Султане

В ночь с 31 декабря на 1 января на пульт «102» поступило около двух тысяч звонков, сообщили в полиции.

В основном звонки касались нарушений ПДД, нарушений тишины в ночное время и семейных скандалов.

На дорогах зафиксировали 73 ДТП без пострадавших и погибших. За управление автомобилем в пьяном виде полицейские задержали одного водителя.

Также из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадали три человека, в их числе двое детей.

Начальник столичного ДП Ержан Саденов отметил, что в целом новогодняя ночь прошла спокойно.