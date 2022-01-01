13:24 01.01.2022
Серьезное ДТП произошло в Алматы утром 1 января
Фото: очевидец
Серьезная авария с опрокидыванием автомобиля произошла в городе Алматы рано утром 1 января 2022 года, пострадали три человека, передает Zakon.kz.
Около 07:00 водитель Toyota Camry, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.
От удара Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся на крышу. В результате ДТП пассажир Toyota Camry, а также водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado получили травмы. Пресс-служба ДП Алматы
Фото очевидца
Фото очевидца
Материал направлен в ОАП УП Ауэзовского района по территориальности для дальнейшего расследования.
Фото очевидца