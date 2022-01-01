Серьезное ДТП произошло в Алматы утром 1 января

Около 07:00 водитель Toyota Camry, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

От удара Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся на крышу. В результате ДТП пассажир Toyota Camry, а также водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado получили травмы. Пресс-служба ДП Алматы

Фото очевидца

Фото очевидца

Фото очевидца

Материал направлен в ОАП УП Ауэзовского района по территориальности для дальнейшего расследования.