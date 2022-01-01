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13:24 01.01.2022

Серьезное ДТП произошло в Алматы утром 1 января

Перевернулся внедорожник Фото: очевидец
Серьезная авария с опрокидыванием автомобиля произошла в городе Алматы рано утром 1 января 2022 года, пострадали три человека, передает Zakon.kz.

Около 07:00 водитель Toyota Camry, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

От удара Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся на крышу. В результате ДТП пассажир Toyota Camry, а также водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado получили травмы. Пресс-служба ДП Алматы

Крупное ДТП в Алматы 1 января

Фото очевидца

ДТП в Алматы 1 января

Фото очевидца

ДТП в Алматы 1 января

Фото очевидца

Материал направлен в ОАП УП Ауэзовского района по территориальности для дальнейшего расследования.

Оксана Житникова
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