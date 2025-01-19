Смертельное ДТП в Алматы: автомобиль сбил женщину, врезался в столб и перевернулся

Смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло ранним утром 19 января 2025 года на проспекте аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В 5:30 утра 20-летний водитель Toyota не справился с управлением на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Каратаева.

"Молодой человек выехал на северную обочину дорогу, где налетел на бордюр. Затем выехал на тротуар и сбил 39-летнюю женщину. После чего автомобиль врезался в опору рекламного щита и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции.

Водителя авто и его пассажирку доставили в больницу. В причинах и обстоятельствах смертельной аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции Бостандыкского района.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

18 января 2025 года в Астане водитель и пассажир не смогли выбраться из разбитой машины после ДТП. Вскрывать двери искореженного автомобиля пришлось спасателям при помощи специального инструмента.