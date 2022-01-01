15:49 01.01.2022
Токаев напомнил о столетнем юбилее Розы Баглановой
Фото: Акорда
Роза Багланова является единственной певицей в Казахстане, которую удостоили высшей государственной награды «Халық Қаһарманы», сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил о 100-летнем юбилее выдающейся певицы Розы Баглановой. Об этом глава государства написал в Twitter.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 1, 2022
Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания "Халық Қаһарманы".
В 2021 году президент дал поручение принять меры по увековечиванию памяти Розы Баглановой.
Народная артистка СССР и Казахстана Роза Багланова родилась 1 января 1922 года. Певица внесла большой вклад в развитие музыкального искусства Казахстана.