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15:49 01.01.2022

Токаев напомнил о столетнем юбилее Розы Баглановой

Президент Казахстана поздравил с юбилеем Розы Баглановой Фото: Акорда
Роза Багланова является единственной певицей в Казахстане, которую удостоили высшей государственной награды «Халық Қаһарманы», сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил о 100-летнем юбилее выдающейся певицы Розы Баглановой. Об этом глава государства написал в Twitter.

В 2021 году президент дал поручение принять меры по увековечиванию памяти Розы Баглановой.

Народная артистка СССР и Казахстана Роза Багланова родилась 1 января 1922 года. Певица внесла большой вклад в развитие музыкального искусства Казахстана.

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