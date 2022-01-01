Токаев напомнил о столетнем юбилее Розы Баглановой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил о 100-летнем юбилее выдающейся певицы Розы Баглановой. Об этом глава государства написал в Twitter.

Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания "Халық Қаһарманы". January 1, 2022

Народная артистка СССР и Казахстана Роза Багланова родилась 1 января 1922 года. Певица внесла большой вклад в развитие музыкального искусства Казахстана.

В 2021 году президент дал поручение принять меры по увековечиванию памяти Розы Баглановой.