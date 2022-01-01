Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:03 01.01.2022

В Нур-Султане снесли аварийный долгострой и построили новый ЖК

Аким Нур-Султана вручает ключи от дома Фото: astana.gov.kz
По плану акима столицы Алтая Кульгинова, строительство долгостроев будет завершено полностью в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства проблемного ЖК «Территория комфорта-1», передает сайт столичного акимата.

Долгострой в Нур-Султане

Фото: astana.gov.kz

Аким напомнил, что история этого жилого комплекса началась еще в 2004 году. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствовала техническим нормам – не было стыков между плитами. Строители отмечали, что если бы дом ввели в эксплуатацию, то он сложился бы как карточный домик.

Провели масштабную работу по сносу всех блоков аварийного многоквартирного жилого комплекса. На его месте построили новый ЖК, самое главное – безопасный. Всего в данном МЖК чуть более 500 дольщиков. Это две очереди. Завершили строительство первой очереди – 135 семей-дольщиков обрели свои квартиры, которые они ждали 17 лет! По второй очереди также ведем работу.Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Аким Нур-Султана вручает ключи от квартир

Фото: astana.gov.kz

По словам акима, на лето 2019 года в столице насчитывалось 16 тыс. семей-дольщиков. За 2,5 года удалось решить проблему 13 тыс. семей. В 2021 году было завершено строительство 57 многоквартирных ЖК. Это позволило решить проблему 7 тыс. дольщиков.

Долгострой ЖК Нур-Султан

Фото: astana.gov.kz

Алтай Кульгинов отметил, что в планах властей – строительство еще 40 многоквартирных ЖК в 2022 году. В 2023 году – 20 домов. Тогда же планируется полностью завершить строительство долгостроев.

Долгострой в Нур-Султане

Фото: astana.gov.kz

Завершение строительства долгостроев находится на контроле у руководства страны.

Данияр Кунафин
Кульгинов Алтай Нур-Султан
Небольшой спад числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
01.01.2022
Дима Билан встретил новый год в Алматы
01.01.2022
Появилось видео с награждения чемпионки мира 2021 года Бибисары Асаубаевой
01.01.2022
Американка пять часов просидела в туалете самолета после теста на COVID-19
01.01.2022
Главная елка Тараза загорелась в новогоднюю ночь
01.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости