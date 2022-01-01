В Нур-Султане снесли аварийный долгострой и построили новый ЖК

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства проблемного ЖК «Территория комфорта-1», передает сайт столичного акимата.

Фото: astana.gov.kz

Провели масштабную работу по сносу всех блоков аварийного многоквартирного жилого комплекса. На его месте построили новый ЖК, самое главное – безопасный. Всего в данном МЖК чуть более 500 дольщиков. Это две очереди. Завершили строительство первой очереди – 135 семей-дольщиков обрели свои квартиры, которые они ждали 17 лет! По второй очереди также ведем работу. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Аким напомнил, что история этого жилого комплекса началась еще в 2004 году. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствовала техническим нормам – не было стыков между плитами. Строители отмечали, что если бы дом ввели в эксплуатацию, то он сложился бы как карточный домик.

Фото: astana.gov.kz

По словам акима, на лето 2019 года в столице насчитывалось 16 тыс. семей-дольщиков. За 2,5 года удалось решить проблему 13 тыс. семей. В 2021 году было завершено строительство 57 многоквартирных ЖК. Это позволило решить проблему 7 тыс. дольщиков.

Фото: astana.gov.kz

Алтай Кульгинов отметил, что в планах властей – строительство еще 40 многоквартирных ЖК в 2022 году. В 2023 году – 20 домов. Тогда же планируется полностью завершить строительство долгостроев.

Фото: astana.gov.kz

Завершение строительства долгостроев находится на контроле у руководства страны.