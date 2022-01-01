ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

Об этом 31 декабря сообщил и эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк в беседе с РИА Новости.

В новом определении «игромания» признается как чрезмерное увлечение компьютерными играми.

Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк

Также у предполагаемого больного должны четко прослеживаться признаки игрового расстройства, среди которых есть имеющие негативное влияние на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.