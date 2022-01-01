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17:42 01.01.2022

ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

Зависимость, игромания, ВОЗ Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью и внесла ее в Международную статистическую классификацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 декабря сообщил и эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк в беседе с РИА Новости.

В новом определении «игромания» признается как чрезмерное увлечение компьютерными играми.

Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк

Также у предполагаемого больного должны четко прослеживаться признаки игрового расстройства, среди которых есть имеющие негативное влияние на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Константин Вноровский
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