Генерал-лейтенант Хусаинов: Армия готова обеспечить безопасность Казахстана

– Марат Рахимович, уже несколько месяцев, как вас назначили начальником Генерального штаба, ранее вы командовали самым многочисленным видом войск. Скажите, что в фокусе внимания Генерального штаба сегодня?

– Основная цель ежедневной деятельности Генерального штаба – это поддержание в постоянной боевой готовности наших воинских частей и подразделений.

В отделениях, взводах, ротах и батальонах организовано обучение по специальности, проводится слаживание в составе подразделений. Это плановая ежегодная подготовка мотострелков, танкистов, десантников и артиллеристов, саперов и расчетов войск ПВО. В соответствии с военной доктриной и сложившимися реалиями именно этим подразделениям предстоит решать задачи обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.

В течение последних лет целенаправленно осуществляется подготовка Сил специальных операций. В 2019 году создано профильное подразделение военного управления, а в 2020 и 2021 годах сформированы центры горной и парашютной подготовки.

Зимой 2021 года проведена комплексная проверка Сил специальных операций «Алтын Жебе». Мы «обкатывали» наш армейский спецназ во всех регионах страны, начиная с горной местности и заканчивая каспийским побережьем. Параллельно спецназовцы участвовали в учениях за рубежом. Наши военнослужащие нисколько не уступают в профессионализме зарубежным коллегам, а по боевому духу и самоотдаче порой и превосходят аналогичные подразделения других государств.

Одним из новшеств подготовки спецназа стало введение в 2020 году комплекса упражнений армейской тактической стрельбы. Это вид огневой подготовки, требующий предельной концентрации усилий и внимания, интенсивного поражения целей в условиях, максимально соответствующих реальному бою. В 2021 году мы его доработали, в следующем году планируем обучать по нему не только спецназ, но и общевойсковые подразделения.

Фото: пресс-служба МО РК

При этом казахстанские Силы специальных операций выполняют и реальные боевые задачи. В крайне сложных условиях в июле-августе 2021 года осуществлена операция по эвакуации наших граждан из Кабула.

Строительство Вооруженных сил независимого Казахстана имеет системный характер, сохранило стратегическую преемственность, что в совокупности позволило заложить основу для их дальнейшего развития.

Генеральным штабом координируются вопросы разработки планов строительства и развития Вооруженных сил. Мы завершили работу над стратегическими документами, на основе которых развивается казахстанская армия. Президентом страны утверждены Стратегия национальной безопасности на 2021-2025 годы и Концепция развития Вооруженных сил. Эти важнейшие документы учитывают актуальные тренды военно-политической обстановки, современные тенденции «гибридного» противоборства и перспективы вооруженной борьбы.

Подготовлены и утверждены указами президента правила планирования обороны, систематизирована организация территориальной обороны страны и ряд других стратегических и программных документов, разработка которых осуществлялась в течение последних трех лет.

Окончательное видение обеспечения военной безопасности государства нашло отражение в Плане обороны Республики Казахстан. Разработка главного стратегического документа стартовала в 2020 году под руководством генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбаева и была продолжена при непосредственном участии министра обороны генерал-лейтенанта Мурата Бектанова. В начале ноября 2021 года план утвержден главой государства.

– Учитывая нестабильную военно-политическую обстановку в мире и в Центрально-Азиатском регионе, расскажите о боеготовности армии. Готовы ли мы противостоять реальному противнику?

– Казахстан продолжает планомерно наращивать боевой потенциал армии. Уже два года использует в практике новую форму подготовки – единую комплексную стратегическую задачу. Ее суть состоит в обучении войск на фоне возникающих разнородных угроз «гибридного» характера.

В этом году подразделения участвовали в совместном оперативно-тактическом учении «Калкан», оперативном учении «Бекет». Совместно с силовиками и органами местной власти был отработан комплекс мер в связи с обострением обстановки в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в связи с уходом США из Афганистана. Эти меры не ограничиваются только усилением государственной границы и локализацией кризисов с беженцами. Они включают в себя и вопросы блокирования, уничтожения отдельных деструктивно настроенных групп боевиков, развертывания бригад территориальной обороны и обеспечения режима военного положения.

Фото: пресс-служба МО РК

На западе страны в сентябре 2021 года прошло оперативно-стратегическое учение «Отпантау». Его подготовка велась на протяжении полугода. Учение стало завершающим этапом в практической подготовке войск. В ходе маневров проведена масштабная перегруппировка войск для создания необходимых сил и средств в условно кризисных районах. Переброска личного состава и техники осуществлялась своим ходом, железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность Вооруженных сил, возможность быстрого наращивания сил на особо опасных направлениях.

Замыслом учения предусматривалось противодействие современным гибридным угрозам, поэтому задействованы ресурсы практически всех госорганов, которые призваны решать задачи по обеспечению военной безопасности страны, а также частные авиакомпании. Кстати, говоря о мобильности, весной этого года наши летчики впервые отработали взлет и посадку на аэродромном участке автодороги гражданского назначения в Мангистауской области.

В боевую подготовку внедряются новые способы ведения боевых действий и тактические приемы. Особое внимание уделяется противодействию беспилотникам. От обучения борьбе с одиночными БПЛА мы перешли к уничтожению так называемых «роев дронов», с применением радиолокационных станций, средств радиоэлектронного подавления и огневого поражения, а также маскировки и аэрозольного прикрытия от дронов важных объектов.

В течение последних лет внедряются разведывательно-ударные контуры на основе технических средств разведки и поражения. Они позволяют обнаруживать цели на большом удалении в режиме онлайн и поражать их ударами ракетных войск, артиллерии и авиации. При выполнении данных задач хорошо зарекомендовали себя ударные беспилотники. Сейчас разработан и реализуется план по наращиванию их группировки.

В завершение учебного года в Вооруженных силах в ноябре 2021 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами проведено стратегическое командно-штабное военное учение. Высшее политическое руководство страны, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов отрабатывали алгоритмы действий по разрешению кризисных ситуаций.

Таким образом, подготовленная в течение последних лет нормативная база апробирована в ходе подготовки войск, внесены коррективы, закреплены на тренировках и военных играх.

– Интересно ваше мнение о приобретении нового вооружения и военной техники. Не стихают дискуссии, что лучше для нашей армии: техника отечественного производителя или зарубежные образцы. Чему отдается предпочтение, по каким критериям?

– Оснащение Вооруженных сил боевой техникой – вопрос непростой и требует комплексного подхода. Вы правильно отметили: техника и вооружение должны соответствовать определенным критериям. Существуют исключительно военные показатели боевых возможностей техники и вооружения. Есть требования по мобильности, моторесурсу, ремонтопригодности, адаптированности к климатическим, физико-географическим условиям. Мы всегда исходим из того, с чем в случае необходимости нам придется воевать.

Фото: пресс-служба МО РК

Если говорить об отечественной технике и вооружении, еще в 2014 году войска получили отечественные радиолокационные станции «Нур», которые в разы эффективнее старых советских систем. На вооружение войск поступают отечественные образцы оптико-электронных систем, бронетанковой и автомобильной техники, техника радиационной, химической и биологической защиты, связи, патроны. Начата разработка многофункционального судна для Военно-морских сил. Капитальный ремонт вооружения, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерию, автотехнику, самолеты и вертолеты, некоторые комплексы ПВО мы также преимущественно осуществляем в Казахстане.

В силу объективных причин отечественные производители не могут изготавливать все виды вооружения и техники. Поэтому мы все равно должны и будем приобретать их по импорту. Так делают все государства, даже те, кто имеет развитый оборонно-промышленный комплекс.

Наша территория и географическое положение требуют объединения средств разведки и поражения. Этот принцип реализуется при приобретении многофункциональных самолетов Су-30СМ поколения 4++, которые высокоэффективны при работе по воздушным и наземным объектам одновременно. Их мы начали приобретать первыми среди государств СНГ еще в 2014 году и продолжаем демонстрировать интерес в освоении новейших образцов техники последующих поколений.

Среднемагистральные транспортники С-295 наша армия приобрела первой не только в СНГ, но и в целом среди других государств восточнее Урала, еще в 2012 году. Как ни парадоксально, при огромной территории нашей страны, которая требует высокой мобильности, в казахстанской армии на протяжении многих лет не было ни одного «тяжелого» военно-транспортного самолета.

Руководство министерства посчитало одним из приоритетов, наряду с обеспечением безопасности хранения боеприпасов и укреплением системы ПВО, оснащение армии большегрузными самолетами. Работа в этом направлении продолжается.

Сегодня военно-техническое сотрудничество Казахстана диверсифицировано в значительной степени. Кроме России, ведущими партнерами являются Испания, США, Турция, Франция. Налажены контакты с Польшей и Италией. У нас есть, например, комплексы радиоэлектронной борьбы испанского, немецкого производства, которые по тактико-техническим характеристикам намного превосходят аналоги других стран.

Фото: пресс-служба МО РК

Традиционно продолжается сотрудничество с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. По целому ряду наименований российское вооружение и техника превосходят другие зарубежные аналоги. Немаловажно, что в большинстве случаев российское вооружение обходится для нас в разы дешевле западных аналогов. В качестве примера хотел бы привести современные зенитные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Важность надежного прикрытия с воздуха наглядно продемонстрирована в ходе последних вооруженных конфликтов, поэтому дальнейшее наращивание группировки войсковой противовоздушной обороны – один из приоритетов.

Отмечаю тот факт, что и наши военные специалисты вносят свой вклад в перевооружение казахстанской армии. В войсках еще в 2020 году разработаны отечественные комплексы противодронных средств, беспилотные летательные аппараты и другие системы. В 2021 году апробированы в войсках, в ближайшее время планируем поставить их в серию.

В целом, основными критериями выбора являются цена, качество и перспектива. Эта наша твердая, генеральная линия, которая целенаправленно реализуется в последние годы.

– В августе 2021 года в Жамбылской области произошел пожар на складе боеприпасов, потом взрывы. Не говорит ли это о проблемах в состоянии техники и вооружения казахстанской армии?

– Сегодня это один из самых сложных аспектов деятельности Вооруженных сил Казахстана. Вместе с тем оценивать уровень и состояние казахстанской армии по одному или двум ЧП, я думаю, не совсем правильно. Вооруженные силы – это не только склады боеприпасов, это сложный организм, целый ряд отдельных, но взаимосвязанных между собой областей.

Задачи по безопасному хранению боеприпасов и в целом вооружения и техники определены руководством Министерства обороны в качестве приоритетных.

Работы по инвентаризации, проверке на пригодность и рассредоточению боеприпасов начались с обретением нашей страной независимости. Инвентаризация позволила установить истинное положение дел по боеприпасам, всему вооружению и технике, поскольку в некоторых воинских частях объемы хранения имущества не позволяли завершить эту работу, начиная с момента создания Вооруженных сил.

На основе анализа текущего состояния боеприпасов, большая часть которых уже выслужила установленные сроки, а также передового зарубежного опыта, в конце 2019 года разработан Комплексный план совершенствования и развития инфраструктуры хранения боеприпасов, который рассчитан до 2025 года. Он выполняется в приоритетном порядке.

Фото: пресс-служба МО РК

В первую очередь мы рассредоточили боеприпасы из тех складов, где существовала реальная угроза населению. В сложных условиях удалось без происшествий переместить большой объем боеприпасов из 13 складов. Я говорю о сложности неспроста, так как транспортировка снарядов, мин, бомб и гранат, укладка их на новые места хранения – это весьма опасный и непростой процесс. Например, из Сарыкемера в Жамбылской области в июле и декабре 2020 года вывезено в безопасные места более 520 тонн опасных боеприпасов. Это позволило избежать жертв среди мирного населения.

Ранее Министерством обороны на местах оказывалось содействие по утилизации боеприпасов уполномоченным организациям Министерства по инвестициям и развитию. Но отсутствие у них необходимых технологий, мест хранения существенно затрудняло быстрое обезвреживание снарядов и мин. У военных же полномочий самим утилизировать или просто уничтожать неиспользуемые боеприпасы не было. Проведена большая законотворческая работа по обеспечению безопасности боеприпасов. К примеру, в 2020 году Министерством обороны инициированы поправки в законодательство, наделяющие его полномочиями самостоятельно уничтожать выслужившие установленные сроки снаряды и мины. Благодаря этому есть возможность утилизировать невостребованное в войсках имущество и вооружение, определять потребности в новых образцах. Восстановлен орган управления – Главное управление боеприпасов, наделенное полномочиями учета, хранения, расхода боеприпасов.

В качестве первоочередных мер решения проблемы в 2021 году нашими саперами уже уничтожено около 1 млн боеприпасов, а с 2022 года будет задействовано для этого в три раза больше полигонов. Руководством решен вопрос о строительстве двух новых больших баз хранения боеприпасов, выделены необходимые средства, начаты проектные работы.

Два года назад начата работа по законодательному закреплению запретных территорий вокруг складов с боеприпасами, поскольку за последние годы жилые постройки по различным причинам опасно приблизились к объектам хранения боеприпасов.

Все эти меры систематизированы в рамках национального проекта «Безопасная страна», утвержденного президентом. Это позволит в приоритетном порядке начать строительство новых объектов хранения боеприпасов и выделить средства на установку современных средств пожаротушения.

Мы продолжаем эту работу, сохраняя приоритетность данного направления.

– В последнее время актуален вопрос коррупционных правонарушений. Какие меры предпринимаются в армии по противодействию коррупции?

– В 2020 году в Вооруженных силах создано специализированное подразделение по противодействию коррупции, ведущее работу по выявлению ее предпосылок и выработке предложений по их устранению.

С октября 2018 года проводятся исследования на полиграфе для лиц, назначаемых на должности с высокими коррупционными рисками. Список таких должностей за последние два года расширен.

Централизован закуп более 300 видов товаров, работ и услуг для нужд Вооруженных сил, в том числе в сферах организации питания, материально-технического обеспечения, строительства и других.

Две самые коррупциогенные и «скрытые» услуги военкоматов – предоставление отсрочки от призыва и освобождение от призыва – с ноября 2020 года оказываются через портал «Электронного правительства», что значительно снизило коррупционные риски. С 2021 года в результате интеграции с информационными системами госорганов информация о трудоустроенных призывниках получается военкоматами в автоматизированном режиме.

Последние два года в органах военной полиции и военкоматах, где существует контакт с населением, функционируют запущенные совместно с Антикором проектные офисы «Қарулы Күштері – адалдық алаңы», куда может обратиться любой гражданин.

Фото: пресс-служба МО РК

В мае 2021 года впервые с участием общественности проведен внутренний анализ коррупционных рисков, результаты которого признаны Агентством по противодействию коррупции одними из лучших среди госорганов.

С августа 2020 года на официальном сайте Минобороны функционирует рубрика «Противодействие коррупции». В августе этого года запущено мобильное приложение «Әскери сенім» для приема сообщений о правонарушениях в казахстанской армии, действуют прямые телефоны доверия.

За последние годы фактов системной коррупции, крупных схем хищений на сотни миллионов и миллиарды тенге зарегистрировано не было. Подавляющая часть коррупционных случаев не связана с бюджетными средствами, имеет бытовой характер, их суммы от 5 до 100 тысяч тенге, но и они единичны. Доля обвиняемых в коррупции военнослужащих составила порядка 0,01% относительно всей штатной численности Вооруженных сил. Многие коррупционные преступления последних лет были раскрыты по инициативе самого Министерства обороны и заявлениям военнослужащих, что свидетельствует о повышении в казахстанской армии уровня нетерпимости к коррупции.

– Какие еще значимые результаты работы в Вооруженных силах Казахстана за последние годы вы хотели бы отметить, на чем акцентировать внимание?

– Самым актуальным сегодня, наверное, остается обеспечение в войсках стабильной эпидемиологической обстановки. Казахстанская армия продолжает эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции. Для этого задействованы военные госпитали, функционируют ПЦР-лаборатории, открытые в 2020 году без привлечения бюджетных средств, на 100% завершена вакцинация личного состава, проводится ревакцинация.

Еще один вопрос – гуманитарная, миротворческая работа казахстанской армии. Роль Казахстана в глобальных процессах обеспечения безопасности под эгидой ООН, высокая ответственность казахстанских миротворцев неоднократно отмечены президентом страны, который подробно знаком с контекстом этой работы. В настоящее время продолжается выполнение миротворческой миссии казахстанским контингентом в Ливане и военными наблюдателями в Западной Сахаре.

Укрепляется военное сотрудничество со всеми стратегическими партнерами нашей страны. В международном формате мы провели 13 учений на площадках ОДКБ, ШОС, НАТО и в двустороннем сегменте – с Российской Федерацией, Узбекистаном, КНР, Пакистаном и рядом других государств.

Успешно выступили казахстанские военнослужащие на Армейских международных играх в 2021 году. Два «золота», одно «серебро» и восемь бронзовых медалей завоевала казахстанская команда в этих престижных соревнованиях, ставших новой эффективной формой боевой подготовки.

В целом, акцент ставится на развитие боевого духа и индивидуальную физическую подготовку личного состава – это одно из наших достижений последних лет.

В октябре 2018 года по инициативе Нурлана Ермекбаева организационно оформлена Федерация армейского рукопашного боя, начато массовое культивирование «рукопашки» в войсках. Он, кстати, сам является кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта и ныне возглавляет федерацию. Сейчас армейский рукопашный бой введен в программу боевой подготовки войск, а новшество этого года – ножевой бой.

Как результат – армейские рукопашники заняли первое место в 2019 году среди силовиков, первое место на чемпионате СНГ, а в 2021 году наша команда вошла в тройку лучших из 26 команд на Чемпионате мира в Ташкенте. С 2018 года подготовлено 18 мастеров и 11 кандидатов в мастера спорта.

В целом, стоит отметить, что комплекс мероприятий, проводимых в Вооруженных силах в последние годы, существенно повысил уровень боевой и мобилизационной готовности войск. С уверенностью могу сказать, что казахстанская армия готова защитить суверенитет страны и обеспечить ее безопасность.