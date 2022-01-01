Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:28 01.01.2022

С 5 января казахстанцев ждут новые ограничения

Ограничения, карантин, казахстанцы Фото: Zakon.kz
С 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Так, постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м), караоке разрешается только при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Дополнительные меры принимаются в связи со скоростью распространения и передачи варианта «омикрон-штамма» коронавируса, который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран.

Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением варианта «омикрон». В связи с этим принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, недопущение введения более жестких ограничительных мер.

Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в пять раз выше, чем варианта «дельта», отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, болезнь распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.

Константин Вноровский
COVID-19 Омикрон-штамм Казахстан
Небольшой спад числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
01.01.2022
Дима Билан встретил новый год в Алматы
01.01.2022
Появилось видео с награждения чемпионки мира 2021 года Бибисары Асаубаевой
01.01.2022
Американка пять часов просидела в туалете самолета после теста на COVID-19
01.01.2022
Главная елка Тараза загорелась в новогоднюю ночь
01.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости