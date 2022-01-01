С 5 января казахстанцев ждут новые ограничения

Так, постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м), караоке разрешается только при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Дополнительные меры принимаются в связи со скоростью распространения и передачи варианта «омикрон-штамма» коронавируса, который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран.

Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением варианта «омикрон». В связи с этим принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, недопущение введения более жестких ограничительных мер.

Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в пять раз выше, чем варианта «дельта», отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, болезнь распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.