Греческий ученый уверен, что пандемия закончится 20 февраля

В интервью Newsbeast эксперт сослался на математическую модель развития коронавируса.

Согласно ей, пик заболеваемости «омикроном» придется на 20-22 января, а после пойдет на спад. При этом средний уровень заболеваний за неделю достигнет 66 тыс. случаев инфицирования. По словам Сариянниса, пандемия может завершиться к 20 февраля.

Ученый предупредил, что коварность штамма нельзя недооценивать. По его мнению, им могут заражаться дважды или даже трижды привитые люди с хроническими заболеваниями, либо пожилые.

Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. В октябре 2019 года заболевание было выявлено в китайском городе Ухане. Коронавирус стал причиной национальных локдаунов в ряде стран, в декабре 2021 года из-за COVID-19 был отменен Молодежный чемпионат по хоккею в Канаде.