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19:36 01.01.2022

Греческий ученый уверен, что пандемия закончится 20 февраля

пандемия завершиться 20 февраля Фото: pixabay
Волна заражений «омикрон-штаммом» закончится к 20 февраля и, скорее всего, это будет последняя мутация коронавируса. Об этом заявил профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис, сообщает Zakon.kz.

В интервью Newsbeast эксперт сослался на математическую модель развития коронавируса.

Согласно ей, пик заболеваемости «омикроном» придется на 20-22 января, а после пойдет на спад. При этом средний уровень заболеваний за неделю достигнет 66 тыс. случаев инфицирования. По словам Сариянниса, пандемия может завершиться к 20 февраля.

Ученый предупредил, что коварность штамма нельзя недооценивать. По его мнению, им могут заражаться дважды или даже трижды привитые люди с хроническими заболеваниями, либо пожилые.

Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. В октябре 2019 года заболевание было выявлено в китайском городе Ухане. Коронавирус стал причиной национальных локдаунов в ряде стран, в декабре 2021 года из-за COVID-19 был отменен Молодежный чемпионат по хоккею в Канаде.

Константин Вноровский
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