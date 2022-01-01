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23:50 01.01.2022

Реакции, перевод и скрытый текст – в Telegram появились новые функции

Новые функции мессенджера Фото: pixabay
Мессенджер Telegram выпустил версию 8.4.1 с рядом новых функций, сообщает Zakon.kz.

Разработчики добавили возможность быстрой реакции на сообщение двумя кликами по нему — отреагировать можно эмодзи, выбранными заранее, говорится в блоге компании.

Также в Telegram стала доступна «защита от спойлеров». Теперь часть сообщения можно сделать невидимой. Для этого нужно зажать сообщение, выделить часть текста и применить форматирование «Скрытый». Такой текст не будет видно ни в сообщениях, ни в списке чатов, ни в оповещениях.

Пользователи Telegram отныне могут перевести любое сообщение на свой язык. Эту опцию нужно предварительно включить в настройках приложения (раздел «Язык»). Чтобы перевести текст с иностранного языка, нужно нажать на сообщение (в iOS — зажать) и выбрать новый пункт «Перевести» в открывшемся меню. Функция доступна в iOS 15+ и любых версиях Android.

Константин Вноровский
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