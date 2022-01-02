00:05 02.01.2022
Стрельба в ВКО – вооруженные люди ворвались на той
Фото: pixabay
На новогоднее празднество в одном из ресторанов села Урджар ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу, сообщает Zakon.kz.
Инцидент попал на видео.
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали происшествие.
1 января текущего года около 4:00 в одном из ресторанов села Урджар двумя местными жителями, из-за возникших неприязненных отношений, были совершены хулиганские действия с применением огнестрельного оружия. В результате произведенных ими выстрелов никто из присутствующих граждан не пострадал. Пресс-служба ДП ВКО
Сотрудниками ОП Урджарского района начато досудебное расследование по ст. 293, ч. 3 УК РК «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Принятыми мерами оба подозреваемых установлены. Один из них уже задержан и водворен в ИВС.