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Мир

Вновь стрельба в США: вооруженный мужчина напал на прихожан церкви

стрельба в США, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 01:01 Фото: pixabay
Губернатор штата Энди Бешир заявил о том, что в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Fox News, неизвестный также вступил в перестрелку с патрульными полицейскими на Ричмонд-роуд. Все пострадавшие были госпитализированы.

Подробности инцидента пока неизвестны. Между тем полиция сообщила, что одному из стражей порядка оказывается медицинская помощь. 

Детали нападения устанавливаются.

Днем 13 июля сообщалось, что четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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