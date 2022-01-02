Полицейский погиб при запуске фейерверка в новогоднюю ночь в России

Как пишет портал iz.ru, 37-летний мужчина прибыл из Москвы, о чем стало известно 1 января.

По факту происшествия Следственное управление СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Установлено, что погибший приехал на новогодние праздники в гости к знакомым.

У погибшего остался девятилетний сын.