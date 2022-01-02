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06:03 02.01.2022

Полицейский погиб при запуске фейерверка в новогоднюю ночь в России

автомобиль Фото: Zakon.kz
Подполковник полиции получил смертельную травму головы в селе Федоровское Рязанской области, передает Zakon.kz.

Как пишет портал iz.ru, 37-летний мужчина прибыл из Москвы, о чем стало известно 1 января.

По факту происшествия Следственное управление СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Установлено, что погибший приехал на новогодние праздники в гости к знакомым.

У погибшего остался девятилетний сын.

Елена Беляева
Россия
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