06:03 02.01.2022
Полицейский погиб при запуске фейерверка в новогоднюю ночь в России
Фото: Zakon.kz
Подполковник полиции получил смертельную травму головы в селе Федоровское Рязанской области, передает Zakon.kz.
Как пишет портал iz.ru, 37-летний мужчина прибыл из Москвы, о чем стало известно 1 января.
По факту происшествия Следственное управление СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Установлено, что погибший приехал на новогодние праздники в гости к знакомым.
У погибшего остался девятилетний сын.