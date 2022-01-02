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07:59 02.01.2022

Небольшое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане

врачи Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано на 10 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султан – 84,

  • в Алматы – 87,

  • в Шымкенте – 35,

  • в Акмолинской области –40,

  • в Актюбинской области – 5,

  • в Алматинской области – 19,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 14,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 49,

  • в Костанайской области – 24,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 31,

  • в СКО – 37,

  • в Туркестанской области – 8.

Всего в стране подтверждено 988 770 случаев.

440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 101,

  • в Алматы – 21,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 44,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 31,

  • в Атырауской области – 25,

  • в ВКО – 28,

  • в Жамбылской области – 7,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 97,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 29,

  • в СКО – 48,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 213 человек.

Елена Беляева
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