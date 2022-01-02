Небольшое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султан – 84,
в Алматы – 87,
в Шымкенте – 35,
в Акмолинской области –40,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 49,
в Костанайской области – 24,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 31,
в СКО – 37,
в Туркестанской области – 8.
Всего в стране подтверждено 988 770 случаев.
440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 101,
в Алматы – 21,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 44,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 31,
в Атырауской области – 25,
в ВКО – 28,
в Жамбылской области – 7,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 97,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 29,
в СКО – 48,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 213 человек.