Небольшое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султан – 84,

в Алматы – 87,

в Шымкенте – 35,

в Акмолинской области –40,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 49,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 37,

в Туркестанской области – 8.

Всего в стране подтверждено 988 770 случаев.

440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 101,

в Алматы – 21,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 44,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 31,

в Атырауской области – 25,

в ВКО – 28,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 97,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 29,

в СКО – 48,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 213 человек.