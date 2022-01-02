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07:40 02.01.2022

Опасный астероид приблизится к Земле через семь лет

земля Фото: pixabay
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщил о том, что в 2029 году к Земле подлетит астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом более 30 тонн, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, момент максимального приближения произойдет 13 апреля.

Отмечается, что при вероятном столкновении скорость сближения составит 7,42 км/с. Энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью планеты, составит 1717 мегатонн. Ученые считают, что сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м/с.

Также эксперты подсчитали, что столкновение вызовет взрыв в 30 раз более сильный, чем взрыв самой мощной советской термоядерной бомбы в 1961 году.

Однако позже пресс-служба МЧС России в интервью ТАСС опровергла данную информацию.

МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос. Пресс-служба МЧС России

Также сообщается, что изучения астероида Апофис, о котором написали СМИ, относятся к 2013 году. После этого ученые ни раз официально заявляли, что он не представляет опасности, хотя и пролетит достаточно близко к Земле.

Елена Беляева
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