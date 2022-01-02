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08:24 02.01.2022

Найдена пропавшая 80 лет назад итальянская подводная лодка

море Фото: pixabay
Субмарину Jantina обнаружили греческие водолазы на дне Эгейского моря, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, подлодка вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, но 5 июля 1941 года была потоплена торпедой.

Отмечается, что Jantina нашла последнее пристанище к югу от острова Миконос на глубине 103 м. Субмарину удалось опознать с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

Jantina была спущена на воду в 1932 году, участвовала в гражданской войне в Испании. Пятого июня 1941 года ее потопила британская подлодка Torbey, которая выпустила по ней сразу шесть торпед. Спастись удалось только шести морякам, которые смогли доплыть до греческого острова Миконос.

Елена Беляева
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