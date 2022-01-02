Бейбит Жукаев проиграл в финале на турнире M15 Doha

В решающем матче международного турнира на кортах Катара Жукаев в дуэте с Рей Хо из Тайпея проиграли французским теннисистам Тео Аррибаджу и Лука Санчесу – 5:7, 4:6.

Отмечается, что 1 января казахстанский спортсмен проводил еще одну встречу. До финала парной категории у Бейбита Жукаева была ответственная игра в полуфинале одиночного разряда. Соперником актауского теннисиста выступил первый сеянный Драгос Николае Мадарас из Швеции. Бейбит не смог навязать свою игру представителю Швеции и уступил в двух сетах – 1:6, 3:6.