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09:30 02.01.2022

Бейбит Жукаев проиграл в финале на турнире M15 Doha

Теннис Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев не смог завоевать свой первый трофей в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче международного турнира на кортах Катара Жукаев в дуэте с Рей Хо из Тайпея проиграли французским теннисистам Тео Аррибаджу и Лука Санчесу – 5:7, 4:6.

Отмечается, что 1 января казахстанский спортсмен проводил еще одну встречу. До финала парной категории у Бейбита Жукаева была ответственная игра в полуфинале одиночного разряда. Соперником актауского теннисиста выступил первый сеянный Драгос Николае Мадарас из Швеции. Бейбит не смог навязать свою игру представителю Швеции и уступил в двух сетах – 1:6, 3:6.

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