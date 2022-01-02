10:28 02.01.2022
Врач опроверг информацию о пользе красного вина
Фото: pixabay
Российский врач-кардиохирург, профессор и академик РАН и РАМН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина, передает Zakon.kz.
Как пишет gazeta.ru, эксперт рекомендует вместо красного пить белое вино. В качестве доказательства он привел пример.
Когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина, он пьет только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь, долго не выводится из организма.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.