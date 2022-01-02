Врач опроверг информацию о пользе красного вина

Как пишет gazeta.ru, эксперт рекомендует вместо красного пить белое вино. В качестве доказательства он привел пример.

Когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина, он пьет только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь, долго не выводится из организма.