Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:28 02.01.2022

Врач опроверг информацию о пользе красного вина

ножка Фото: pixabay
Российский врач-кардиохирург, профессор и академик РАН и РАМН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, эксперт рекомендует вместо красного пить белое вино. В качестве доказательства он привел пример.

Когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина, он пьет только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь, долго не выводится из организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
Интересное
Стрельба в ВКО – вооруженные люди ворвались на той
02.01.2022
Небольшое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
02.01.2022
Воздушный шар унес человека в Алматинской области
01.01.2022
Назван снижающий давление напиток
02.01.2022
Синоптики рассказали, какой будет погода 2 января в Казахстане
02.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости