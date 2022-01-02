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Законодательство РК
11:33 02.01.2022

91-летнюю бабушку спас водитель такси в Петропавловске

полиция Фото: Zakon.kz
Пенсионерку ночью у дороги обнаружили водитель такси и его супруга, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 28 декабря. Пожилая женщина не могла вспомнить свой адрес. Тогда супруги обратились через соцсети в полицию.

По прибытии на место сотрудниками полиции были выяснены паспортные данные бабушки и ее адрес проживания. Полицейские благополучно проводили ее до квартиры. Пресс-служба Управления полиции города Петропавловска

Как выяснилось, пенсионерка проживает одна и страдает потерей памяти. Патрульные полицейские сообщили о ней в участковый пункт полиции, теперь ее взял на заметку участковый инспектор.

Елена Беляева
Петропавловск
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