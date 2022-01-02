91-летнюю бабушку спас водитель такси в Петропавловске

Инцидент произошел 28 декабря. Пожилая женщина не могла вспомнить свой адрес. Тогда супруги обратились через соцсети в полицию.

По прибытии на место сотрудниками полиции были выяснены паспортные данные бабушки и ее адрес проживания. Полицейские благополучно проводили ее до квартиры. Пресс-служба Управления полиции города Петропавловска

Как выяснилось, пенсионерка проживает одна и страдает потерей памяти. Патрульные полицейские сообщили о ней в участковый пункт полиции, теперь ее взял на заметку участковый инспектор.