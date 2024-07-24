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Законодательство РК

Серийная мошенница обманула водителей такси в Астане

Серийная мошенница обманула водителей такси в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 20:06 Фото: polisia.kz
О мошенничестве в полицию Астаны сообщили водители такси, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, злоумышленница под предлогом совершения звонка просила мобильник у водителей такси. Однако вместо звонка она оперативно переводила из приложения заработанные бонусы водителей на свой банковский счет.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержана 28-летняя девушка, которая ранее была судима за аналогичные преступления. Также выяснилось, что она украла барсетку у одного из таксистов, где находились документы, беспроводные наушники, деньги и часы", – говорится в информации.

По факту кражи и мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанная водворена в изолятор временного содержания ДП Астаны. Полиция предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.

Мошенники все чаще стали использовать имена казахстанских знаменитостей и чиновников для выманивания денег. В этот раз злоумышленники "атаковали" мессенджеры депутата Мажилиса Парламента РК Асхата Аймагамбетова.

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