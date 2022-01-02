Азат Перуашев: Нам нужна цивилизованная и гуманная рыночная экономика

– Азат Турлыбекович, чем для вас и партии «Ак жол» был примечательным прошедший год?

– В 2021 году произошел целый ряд изменений в политической практике и в политическом регулировании, что, безусловно, важно для нас как демократической партии.

Во-первых, это результаты январских парламентских выборов. Впервые альтернативные власти партии прошли не «в обрез», как до сих пор, от выборов к выборам мы получали «под гребенку» по семь процентов и столько же мест, впритык к проходному уровню.

Выборы-2021 прошли в более либеральной, открытой обстановке и результаты оказались соответствующими. У партии «Ак жол» 12 депутатов, у бывших коммунистов – 10, что в полтора раза увеличило представительство альтернативных партий в Парламенте.

Кроме того, в рамках поручения президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного им в Послании, принято решение о снижении порога прохождения партий в Парламент и местные маслихаты с семи до пяти процентов. Безусловно, это решение будет работать на многопартийность и большее представительство интересов избирателей.

Нужно отметить поручение президента о применении квоты, выделяемой для молодежи и женщин, не только при составлении списков, но и при распределении мандатов, а также о включении в эту квоту граждан с ограниченными возможностями.

– Это как-то скажется на гендерном составе депутатов вашей партии?

– Вообще-то я не сторонник квотирования, в Демпартии «Ак жол» женщины всегда были представлены достаточно широко без всяких квот. Например, по итогам парламентских выборов 2012 и 2016 годов, когда ни о каких квотах не было и речи, в нашей фракции доля женщин даже не по списку, а именно по полученным мандатам стабильно составляла 40%.

В прошлом году произошло снижение, но это говорит лишь о том, что мы отбираем депутатов по принципам компетентности и профессионализма, а гендерный состав при этом мог колебаться в ту или другую сторону. Теперь же, учитывая, что эта норма ориентирована еще и на молодежь и граждан с ограниченными возможностями, такое решение будет способствовать учету интересов и этих групп граждан в законотворческой работе. С учетом прежнего опыта партии «Ак жол» не составит труда выполнять эти требования.

– В целом для Казахстана каким вы видите 2021 год?

– Непростым, но рабочим. Нужно отметить неплохие результаты, особенно по сравнению с нашими соседями и развитыми странами, в противостоянии коронавирусу. Темпы прироста заражений в Казахстане удалось сбить достаточно кардинально. В то же время эксперты обращают внимание, что выросла смертность по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. А это достаточно тревожное сопоставление, потому что 2020 год был крайне тяжелым, когда врачи еще не подобрали адекватных протоколов лечения COVID-19. Новое превышение может означать либо, что медики оставили без внимания хронические заболевания, либо некорректность статистики по коронавирусу. Учитывая это, а также нарастающий вал заражений новым штаммом в Европе и России, нас не должны убаюкивать низкие официальные цифры заражений. Все может измениться в один миг, поэтому эпидемиологическая настороженность должна поддерживаться на высоком уровне.

С другой стороны, именно резкое снижение заражений, хотя и достигнутое непопулярными мерами, позволило вздохнуть малому и среднему бизнесу, вернуть работу и доходы десяткам тысяч людей, ослабить давление социальных расходов на бюджет. Правительство сообщает о восстановлении экономики и даже экономическом росте. Если удастся сохранить эту тенденцию, можно говорить о 2021 годе как переломном в борьбе с коронакризисом.

– Что бы вы назвали «событием 2021 года»?

– Важную государственную реформу – проведение прямых выборов акимов сел, сельских округов и городов районного значения.

По своему политическому содержанию – это небольшая, но системная революция. Никогда до сих пор в республике главы исполнительных органов не избирались населением напрямую. Именно в 2021 году этот барьер был сломан, и мне кажется, что СМИ и общественность, обойдя вниманием это событие, серьезно недооценили значение данного шага.

Хотя и сами эти выборы прошли в основном тихо, что, на мой взгляд, было связано с искусственным ограничением территориальными избиркомами степени конкуренции на них. Так, больше половины претендентов, выдвигавшихся ДПК «Ак жол» (81 из 138), не были допущены под предлогом отсутствия стажа госслужбы, хотя при принятии закона в мае-июне того же года разработчик в лице Миннацэкономики клятвенно уверял депутатов, что это требование будет снято.

Более того, по итогам выборов сообщалось, что несколько кандидатов от других партий стали акимами, не имея стажа госслужбы. Но именно против наших выдвиженцев этот барьер все-таки был применен, в итоге к выборам были допущены даже не половина, а лишь около 40% кандидатов ДПК «Ак жол». Это ограничение оказалось для нас настолько чувствительным просто потому, что большинство предпринимателей строят собственное дело и никогда не работали чиновниками.

Получается, предприниматель, годами обеспечивающий земляков работой, продуктами, инфраструктурой; имеющий опыт руководства коллективами и распоряжения финансовыми ресурсами, недостоин стать акимом собственного села или городка? Мы не можем согласиться с такими подходами. Но мои неоднократные обращения по этой проблеме в Центризбирком фактически остались безответными.

Тем не менее мы не делаем из этого трагедии, ведь у большого начинания всегда бывают издержки. Рассчитываем, что, выявляя и устраняя подобные пробелы, сможем лучше адаптировать законодательство к более сложным кампаниям, таким как выборы акимов районов и городов областного значения, которые запланированы на 2024 год. Кроме того, несмотря на препоны, 13 кандидатов Демпартии «Ак жол» все же были избраны акимами сел. Так что эти выборы для нас также были результативными.

В Мажилис уже поступил очередной законопроект поправок в законы о выборах и политических партиях, к которому фракция «Ак жол» подготовила порядка 60 предложений, в том числе по законодательному исключению требования стажа государственной службы у кандидатов в акимы, а также по ряду других вопросов.

– То есть работа партии сегодня сосредоточена в Парламенте и сельских акиматах?

– Не совсем. Сегодня работа Демократической партии «Ак жол» носит системный характер по всей вертикали госуправления. Ведь на январских выборах большого успеха добились и наши кандидаты в местные маслихаты. Если в 2012-2016 годах мы получали около 50 местных мандатов, то на крайних выборах их число возросло до более 220 депутатов областных, городских и районных маслихатов по всей стране. Весь прошлый год мы формировали и регистрировали депутатские фракции «Ак жол» во всех областных маслихатах, а также на городском и районном уровне.

На еженедельных заседаниях парламентской фракции партии в режиме онлайн участвуют филиалы, все депутаты местных маслихатов и сельские акимы партии – всего около 300 человек. Каждый из них имеет возможность поднять проблемы, поставить их через депутатов фракции в Мажилисе перед центральными органами и Правительством. И многие из наших коллег успешно используют эту возможность.

Со своей стороны, общаясь с коллегами на местах, понимаешь, что одним из недостатков госуправления до сих пор являлась чрезмерная централизация функций, недооценка той важной роли, которую могло бы и должно играть местное самоуправление в решении региональных вопросов. Если в центре и областях чиновники порой от «избытка» средств закупают мебель из африканского дерева или роскошные авто, то на местах порой не хватает элементарных вещей. А ведь именно туда приходят люди со своими проблемами, именно там формируется отношение общества к власти. Прямые выборы сельских акимов – как раз шаг по приближению власти к избирателям, к обществу. Ведь и эти выборы не явились разовым решением: предварительно еще год назад президент Токаев инициировал, а Парламент реализовал изменения в бюджетном законодательстве, в разграничении полномочий разных уровней власти, усилив позиции местных органов. Так что это далеко не «разовое», а продуманное и подготовленное событие.

В партии «Ак жол» мы по достоинству оценили эти подходы и с начала года провели семинары для депутатов маслихатов по процедурам местного бюджета и тем возможностям, которые есть у депутатов в решении проблем своих избирателей на местном уровне, включая областной и городской/районный звенья. Благодаря инициированным нашей фракцией поправкам в ряде областей депутаты Демпартии возглавили постоянные комиссии областных и городских маслихатов. Так что работа ведется по всем «этажам» госуправления.

– Одним словом, политический 2021 год оказался вполне удачным…

– Политический 2021 год оказался вполне рабочим, но заложил устойчивую платформу для дальнейшей демократизации политической системы. Это безусловный плюс, который мы, как демократическая партия, готовы продвигать и дальше.

Но одной политикой жизнь не ограничивается. Как говорили классики, «политика – всего лишь концентрированное выражение экономики». Поэтому для Демпартии «Ак жол» всегда приоритетны экономические вопросы.

– В таком случае, чего удалось вам, как руководителю «Ак жол», добиться в Парламенте за прошедший год в экономической сфере?

– В прошлом году Мажилис принял ряд знаковых законов социально-экономической сферы, в рассмотрении и переработке которых (порой на 60-70%) самое активное участие принимала и наша фракция. Среди таковых могу назвать законы о промышленной политике, о закупках недропользователей, о конкуренции, о закупках квазигосударственных предприятий, о биржевой торговле, о новых подходах регулирования в сфере предпринимательства, о залоговой политике банков, о налогах и т.д. Именно на этом блоке законов фракция «Ак жол» и сосредоточила свое основное внимание в парламентской работе.

По указанным законопроектам депутаты ДПК вносили от нескольких десятков до сотни поправок, многие из которых были приняты. Наши предложения традиционно направлены на защиту национальных интересов, продвижение продукции отечественных предприятий; стимулирование диверсификации и технологического развития экономики; выстраивание сбалансированных отношений бизнеса с контролирующими органами, банками и партнерами из числа крупных иностранных недропользователей и государственного сектора. Из конкретных достижений могу назвать принятие в законах наших инициатив по внедрению оффтейк-контрактов и их использованию в качестве обеспечения кредитов; об обязанности производителей расширять локализацию и линейку продукции; об использовании принципов офсетной политики (содействия технологическому развитию местных предприятий) в деятельности иностранных инвесторов и т.д. Нашей фракции удалось добиться правового урегулирования деятельности так называемых «мониторинговых групп», которые порой просто обкладывали МСБ данью. Теперь им запрещено нарушать законные права предпринимателей, а сам порядок мониторинга станет понятным и прозрачным. На фоне пандемической ситуации, о которой мы говорили выше, это урегулирование по-прежнему весьма актуально. Кроме того, буквально в последние дни 2021 года АРРФР и Нацбанк поддержали поправки депутатов «Ак жол» об ограничении долговой нагрузки на заемщиков микрокредитов и т.д. и т.п.

Далеко не все наши предложения проходят, иногда до 70% поправок, внесенных от имени фракции, блокируются правительством или не поддерживаются парламентским большинством. Тем не менее наиболее принципиальные поправки нередко удается отстоять. Это нормальный рабочий процесс.

В частности, уже намечены дальнейшие вопросы для нашей дискуссии с госорганами и банками по снижению долговой нагрузки на бизнес; также мы планируем в первом квартале завершить работу над вторым законопроектом Демпартии «Ак жол» о банкротстве физических лиц (первый был заблокирован Правительством шесть лет назад), для защиты граждан от безысходности, которая толкает людей с психологией жертвы выбрасывать собственных детей с многоэтажки, а с психологией убийцы – расстреливать других.

Нашей экономике для дальнейшего развития нужен баланс интересов финансовых институтов и производителей, кредиторов и заемщиков. Нужен адекватный баланс процентов по кредитам – и реальных доходов, реальной платежеспособности населения и МСБ. Пора завершать этап первичного накопления капиталов и монополий, этап «дикого капитализма» в Казахстане. Наверное, этот этап объективно неизбежен для любого рынка. Но дальше стране нужна цивилизованная рыночная экономика, основанная на добросовестном, справедливом и гуманном бизнесе и честной конкуренции.

Мне импонирует, что здесь наши подходы явно перекликаются с линией, проводимой президентом Токаевым, хотя и не дословно, но в одном направлении. Те инициативы, которые им выдвигались и реализовывались на протяжении всего 2021 года, однозначно преследуют цели строительства сбалансированной экономики и справедливого общества. Кстати, в новогоднем поздравлении казахстанцев Касым-Жомарт Кемелевич (впервые на моей памяти именно в таком формате) особо отметил работу Парламента по принятию законов, обеспечивающих практическую реализацию его реформ. Мы воспринимаем эти слова и как оценку всего Парламента, и как подтверждение востребованности работы парламентской фракции Демократической партии «Ак жол», которая проделала большую работу, о чем я сказал выше. Во многом это стало возможно благодаря также инициированному главой государства закону «О парламентской оппозиции» и заложенных в нем механизмов, которые уже сегодня вынуждают госорганы и оппонентов считаться с позицией парламентского меньшинства, идти на переговоры с нами, вырабатывать взаимоприемлемые подходы.

– Но насколько это реально, особенно учитывая макроэкономическую ситуацию?

– Ваш скепсис мне понятен, и даже более чем. На любые решения сегодня неизбежно накладываются факторы и ограничители, с которыми мы сталкиваемся как страна. В частности – безудержный рост внешних заимствований. Партия «Ак жол» поднимает эту тему уже на протяжении 10 лет, и каждый раз мы слышим отговорки. Более того, начинаются какие-то выпады в наш адрес, обвинения в «непонимании» разделения государственного и корпоративного долга. По факту же и государственный долг, и так называемый корпоративный долг – они обеспечиваются всей нашей национальной экономикой, нашими природными ресурсами, которые по Конституции являются собственностью государства, а значит, принадлежат всему народу. Недооценка, пренебрежение к природе внешнего долга привели к тому, что уже и госдолг превысил все допустимые рамки.

Не менее актуален вопрос изъятий из Национального фонда, который сегодня проедается на текущие нужды. А ведь это не наши деньги, это накопления будущих поколений.

Да, рост расходов последние два года носит вынужденный характер ввиду того удара по экономике и бизнесу, который нанесла пандемия. Но даже при этом расходование государственных средств должно быть более прозрачным и эффективным. Как говорила М. Тэтчер: « Нет никаких «государственных» денег, есть деньги налогоплательщиков», а значит – деньги народа и предпринимателей.

На наш взгляд, главная причина этой неэффективности и непрозрачности – повсеместное проникновение коррупции. За последние годы был принят ряд мер, в том числе с использованием международного опыта по противодействию отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Тем не менее коррупция – такая гидра, у которой вместо отрубленной головы отрастают новые. В условиях, когда критически нарастает социальное расслоение людей на богатых и бедных, проблема коррупции приобретает значение государственной измены. Выступая в парламенте, я уже высказался в том духе, что таким чиновникам нужно видимо «руки отрубать».

Нужно иметь в виду, что коррупция выражается не только в хищении государственных средств, но и в вымогательствах с бизнеса. Тем самым она создает барьеры в развитии рыночной экономики, частного предпринимательства. Именно она становится основным препятствием для перехода к добросовестной и справедливой экономике.

Из того же ряда – проблема неадекватно высокой закредитованности населения, перенос акцентов от кредитования экономики к кредитованию физических лиц. В 2021 году порядка 58% кредитов ушло на потребительские кредиты. Это говорит о том, что кредиты сегодня финансируют не отечественное производство, а импорт чужих товаров, раскручивают девальвацию и импортируют инфляционные тенденции.