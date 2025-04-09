Азат Перуашев заявил, что нулевая ставка НДС нужна для социально значимых товаров и услуг

Депутат Мажилиса Парламента, лидер фракции Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев 9 апреля 2025 года на пленарном заседании палаты предложил нулевую ставку НДС для социально значимых товаров и услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что те товары и услуги, которые влияют на социальное самочувствие общества, должны иметь нулевую нагрузку. Это продукты питания, одежда и обувь, детские товары, лекарства и медицинские услуги, коммунальные платежи и строительство социального жилья.

"Например, медицинские услуги оплачиваются из фонда ОСМС, который формируется из фонда оплаты труда и зарплаты граждан, с которых уже удержан подоходный налог. И повторно вводить налог на эти средства – это двойное налогообложение", – считает Азат Перуашев.

Мажилисмен отметил, что в целом НДС платит потребитель, а сегодня более 50% доходов казахстанцы тратят только на питание.

"Добавьте сюда инфляцию, рост тарифов и те 10% НДС, которые хочет ввести правительство, и у людей не останется средств ни на что больше. И так многие недотягивают от зарплаты до зарплаты, попадают в долги и не могут их оплатить", – констатировал Азат Перуашев.

Ранее другой депутат предложить обнулить ставку НДС для печатных СМИ.