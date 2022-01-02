12:43 02.01.2022
Несколько трасс закрыли в ЗКО из-за метели
Фото: Zakon.kz
В «КазАвтоЖол» сообщили о закрытии движения для всех видов автотранспорта на нескольких участках дорог в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Ограничения коснулись трасс: Самара – Шымкент от Уральска до границы РФ; Самара – Шымкент от поселка Подстепное до границы Актюбинской области; Уральск – Таскала – граница РФ; Атырау – Уральск, от Уральска до границы Атырауской области; Подстепное – Федоровка – граница РФ.
Как пишет портал «Мой город», накануне из-за метели закрывали участок трассы Самара – Шымкент между поселками Подстепное и Жымпиты.