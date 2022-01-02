Несколько трасс закрыли в ЗКО из-за метели

Ограничения коснулись трасс: Самара – Шымкент от Уральска до границы РФ; Самара – Шымкент от поселка Подстепное до границы Актюбинской области; Уральск – Таскала – граница РФ; Атырау – Уральск, от Уральска до границы Атырауской области; Подстепное – Федоровка – граница РФ.

Как пишет портал «Мой город», накануне из-за метели закрывали участок трассы Самара – Шымкент между поселками Подстепное и Жымпиты.