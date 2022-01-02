13:44 02.01.2022
Коронавирус может провоцировать выработку самоатакующих антител – ученые
Фото: Zakon.kz
Специалисты медицинского центра Cedars-Sinai установили причину длительного заболевания COVID-19, передает Zakon.kz.
Полученные нами выводы объясняют уникальность коронавирусной инфекции. Формирование аутоантител в организме человека вызывает так называемый длительный COVID-19. Автор данного исследования Юстина Ферт-Бобер
Согласно научной работе, пишет Gazeta.ru, причина кроется в длительном иммунном ответе организма после инфицирования. При этом подобная реакция может продолжаться после выздоровления человека или в случае легкой формы коронавируса.