Психологи советуют оставшимся без подарков в Новый год помочь тем, кому хуже

Как пишет iz.ru, эксперты рекомендуют для положительных эмоций сделать сюрприз самому себе и подарить что-то другим.

Первое, точно можно организовать себе подарки на следующий год, сказав своим близким, что ты хочешь. Это не только может стать поводом для общения, но и позволит насладиться подарками в следующем году. Кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ Психологический институт РАО Татьяна Попова

Если человек опасается, что ему подарят не то, что хотелось бы, то вопрос можно обсудить с предполагаемым дарителем подарка, считает специалист. При этом если выбрать подарок самому себе, то точно разочарований не будет, добавила Попова. Такое поведение позволит позаботиться о себе и даст ощущение, что человек управляет собственной жизнью и проживает ее полноценно.

Также эксперты советуют поднимать себе настроение, даря подарки кому-то другому.