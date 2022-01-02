Опубликовано новое постановление санврача Карагандинской области

Разрешается посещение ТРЦ при условии наличия безопасного «зеленого» статуса в Ashyq.

Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) при заполняемости до 50%, не более 100 мест при условии наличия безопасного «зеленого» статуса в Ashyq у сотрудников и посетителей, – говорится в постановлении.

Согласно постановлению, будет продолжена работа по внедрению проекта Ashyq.

Постановление вступает в силу в 00:00 5 января.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.