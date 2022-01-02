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Законодательство РК
15:50 02.01.2022

Опубликовано новое постановление санврача Карагандинской области

коронавирус, люди Фото: Zakon.kz
Для жителей области вводятся некоторые ограничения, передает Zakon.kz.

Разрешается посещение ТРЦ при условии наличия безопасного «зеленого» статуса в Ashyq.

Согласно постановлению, будет продолжена работа по внедрению проекта Ashyq.

Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) при заполняемости до 50%, не более 100 мест при условии наличия безопасного «зеленого» статуса в Ashyq у сотрудников и посетителей, – говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу в 00:00 5 января.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.

Анастасия Стативкина
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