18:06 02.01.2022
Лионель Месси заболел COVID-19
Фото: Instagram/leomessi
Кроме Месси тест на коронавирус с положительным результатом выявили у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время все заболевшие игроки ФК «Пари Сен-Жермен» находятся на изоляции, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Четыре игрока с положительным результатом на COVID-19 – это Лео Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля. В настоящее время они соблюдают изоляцию и следуют соответствующему протоколу здравоохранения.Пресс-служба ФК «Пари Сен-Жермен»
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