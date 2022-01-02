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18:06 02.01.2022

Лионель Месси заболел COVID-19

Месси заболел Covid-19 Фото: Instagram/leomessi
Кроме Месси тест на коронавирус с положительным результатом выявили у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время все заболевшие игроки ФК «Пари Сен-Жермен» находятся на изоляции, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Четыре игрока с положительным результатом на COVID-19 – это Лео Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля. В настоящее время они соблюдают изоляцию и следуют соответствующему протоколу здравоохранения.Пресс-служба ФК «Пари Сен-Жермен»

3 января «ПСЖ» должен провести матч 1/16 Кубка Франции против клуба «Ванн».

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