Лионель Месси заболел COVID-19

В настоящее время все заболевшие игроки ФК «Пари Сен-Жермен» находятся на изоляции, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Четыре игрока с положительным результатом на COVID-19 – это Лео Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля. В настоящее время они соблюдают изоляцию и следуют соответствующему протоколу здравоохранения. Пресс-служба ФК «Пари Сен-Жермен»

3 января «ПСЖ» должен провести матч 1/16 Кубка Франции против клуба «Ванн».