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18:57 02.01.2022

В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение Казахстан Фото: ДП Акмолинской области
Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили казахстанцев о метели, тумане. В некоторых регионах прогнозируют гололед, сообщает Zakon.kz.

На большей части СКО ожидаются осадки (преимущественно снег). На западе, севере области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе области порывы 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

В Жезказгане ожидается туман, днем – гололед.

Ночью на востоке, юго-востоке ЗКО ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается туман.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с.

В Таразе ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель. Днем на юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области 15-20 м/с.

В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге области – туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, в центре области – туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области осадки (преимущественно снег). Ночью на западе, северо-востоке области, днем на большей части области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе и в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

В Актау ожидается гололед. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Данияр Кунафин
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