Первый крупный турнир нового сезона стартовал без Новака Джоковича

В составе сербской сборной отсутствует ее лидер и первая ракетка мира Новак Джокович.

Сейчас у всех специалистов и болельщиков тенниса один большой вопрос: «Сможет ли невакцинированный лучший теннисист мира приехать и принять участие в Чемпионате Австралии?».

Тем временем сборная Сербии на старте переиграла команду Норвегии — 2:1. В другом матче группы «А» испанцы не оставили шансов чилийцам — 3:0. В подгруппе «Д» зафиксированы следующие результаты: Аргентина – Грузия — 3:0, Польша — Греция — 2:1.

Фото: Instagram/atpcup

Действующий чемпион ATP CUP — сборная России — выступает на этих соревнованиях в ослабленном составе.

В последний момент из-за положительного теста на COVID-19 с турнира сняли Андрея Рублева, Аслана Карацева и Евгения Донского.

Вся нагрузка ляжет на Даниила Медведева, который на пару с Романом Сафиуллиным в тяжелой борьбе обыграли французов со счетом 2:1.

С таким же результатом немецкая дружина во главе с Александром Зверевым уступила англичанам. Аналогичный результат был на встрече австралийцев против итальянцев. Сборная США разгромила канадский коллектив со счетом 3:0.