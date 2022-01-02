Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:12 02.01.2022

Первый крупный турнир нового сезона стартовал без Новака Джоковича

Теннис Сидней ATP Cup Фото: Instagram/djokernole
Все лучшие теннисисты планеты съехались в Австралию, где уже полным ходом идет командный ATP CUP-2022, сообщает Zakon.kz.

В составе сербской сборной отсутствует ее лидер и первая ракетка мира Новак Джокович.

Сейчас у всех специалистов и болельщиков тенниса один большой вопрос: «Сможет ли невакцинированный лучший теннисист мира приехать и принять участие в Чемпионате Австралии?».

Тем временем сборная Сербии на старте переиграла команду Норвегии — 2:1. В другом матче группы «А» испанцы не оставили шансов чилийцам — 3:0. В подгруппе «Д» зафиксированы следующие результаты: Аргентина – Грузия — 3:0, Польша — Греция — 2:1.

Теннис Сидней ATP CUP

Фото: Instagram/atpcup

Действующий чемпион ATP CUP — сборная России — выступает на этих соревнованиях в ослабленном составе.

В последний момент из-за положительного теста на COVID-19 с турнира сняли Андрея Рублева, Аслана Карацева и Евгения Донского.

Вся нагрузка ляжет на Даниила Медведева, который на пару с Романом Сафиуллиным в тяжелой борьбе обыграли французов со счетом 2:1.

С таким же результатом немецкая дружина во главе с Александром Зверевым уступила англичанам. Аналогичный результат был на встрече австралийцев против итальянцев. Сборная США разгромила канадский коллектив со счетом 3:0.

Куандык Шынасилов
Австралия
Как изменился налог на легковые авто в 2022 году
02.01.2022
Транспортный полицейский спас пассажирку поезда в Щучинске
02.01.2022
Азат Перуашев: Нам нужна цивилизованная и гуманная рыночная экономика
02.01.2022
Асаубаева возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет
02.01.2022
В Саудовской Аравии выпал снег
02.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости