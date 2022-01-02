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20:42 02.01.2022

Алимханулы заявил о готовности перед боем за титул чемпиона мира

Алимханулы готовится к бою с Андраде Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle
Жанибек Алимханулы должен сразиться с американцем Деметриусом Андраде. Но еще неизвестно, согласится ли Андраде на бой, сообщает Zakon.kz.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Деметриуса Андраде защитить чемпионский пояс в бою против Жанибека Алимханулы.

Перед американцем стоит выбор — освободить пояс или соглашаться на обязательную защиту титула.

Промоутер Андраде Эдди Хирн сообщил, что его подопечный не собирается боксировать с казахстанцем. Он выразил мнение, что Деметриусу придется освободить пояс и подняться в суперсредний дивизион.

2 января Жанибек Алимханулы сделал публикацию в Instagram с коротким заявлением: «Мы готовы!». Неизвестно, идет ли речь о бое с Андраде.

Данияр Кунафин
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