20:42 02.01.2022
Алимханулы заявил о готовности перед боем за титул чемпиона мира
Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle
Жанибек Алимханулы должен сразиться с американцем Деметриусом Андраде. Но еще неизвестно, согласится ли Андраде на бой, сообщает Zakon.kz.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Деметриуса Андраде защитить чемпионский пояс в бою против Жанибека Алимханулы.
Перед американцем стоит выбор — освободить пояс или соглашаться на обязательную защиту титула.
Промоутер Андраде Эдди Хирн сообщил, что его подопечный не собирается боксировать с казахстанцем. Он выразил мнение, что Деметриусу придется освободить пояс и подняться в суперсредний дивизион.
2 января Жанибек Алимханулы сделал публикацию в Instagram с коротким заявлением: «Мы готовы!». Неизвестно, идет ли речь о бое с Андраде.