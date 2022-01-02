Алимханулы заявил о готовности перед боем за титул чемпиона мира

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Деметриуса Андраде защитить чемпионский пояс в бою против Жанибека Алимханулы.

Перед американцем стоит выбор — освободить пояс или соглашаться на обязательную защиту титула.

Промоутер Андраде Эдди Хирн сообщил, что его подопечный не собирается боксировать с казахстанцем. Он выразил мнение, что Деметриусу придется освободить пояс и подняться в суперсредний дивизион.

2 января Жанибек Алимханулы сделал публикацию в Instagram с коротким заявлением: «Мы готовы!». Неизвестно, идет ли речь о бое с Андраде.