Первая и третья группы крови способны лучше других противостоять COVID-19

И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела без всякой прививки могут слегка «придавить» вирус, что позволит приглушить симптомы. А если доза вируса при заражении была маленькой, то пациент может и не заболеть. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова

Как пишет iz.ru, важно учесть, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже приблизительно на 10%.

Также Баранова отметила, что «омикрон-штамм» в самолетах распространяется в два раза эффективнее, чем «дельта». Поэтому эксперт рекомендует не пренебрегать правилами и носить маски.