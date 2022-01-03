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08:00 03.01.2022

Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане

компьютер Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано на 84 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 70,

  • в Алматы – 74,

  • в Шымкенте – 17,

  • в Акмолинской области – 42,

  • в Актюбинской области – 5,

  • в Алматинской области – 6,

  • в Атырауской области – 12,

  • в ВКО – 6,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 2,

  • в Карагандинской области – 47,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 33,

  • в СКО – 33,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 989 143 случая.

282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 89,

  • в Алматы – 10,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 38,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Алматинской области – 36,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 18,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 34,

  • в СКО – 29,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 495 человек.

Елена Беляева
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