Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 70,

в Алматы – 74,

в Шымкенте – 17,

в Акмолинской области – 42,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 6,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 6,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 47,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 33,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 989 143 случая.

282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 89,

в Алматы – 10,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 38,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 36,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 18,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 34,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 495 человек.