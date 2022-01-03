В Атырауской области водитель протаранил забор департамента полиции

По данным местного издания «Ак жайык», инцидент произошел ночью в районе Стройконторы.

Жертв и пострадавших нет. В отношении водителя собраны материалы по части 3 статьи 608 КоАП РК «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Пресс-служба ДП Атырауской области

По данной статье водителю транспортного средства грозит наказание в виде 20 суток административного ареста и лишения водительских прав сроком на семь лет.