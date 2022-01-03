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Законодательство РК
10:53 03.01.2022

Пенсионера подозревают в краже щитов для снегозадержания в Акмолинской области

дорога Фото: Zakon.kz
На 298 км трассы Нур-Султан – Петропавловск были похищены 30 деревянных щитов для снегозадержания на 222 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, ЧП произошло 28 декабря.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 69-летний житель одного из сел Зерендинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК. Вещественные доказательства изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Елена Беляева
Акмолинская область
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