Пенсионера подозревают в краже щитов для снегозадержания в Акмолинской области

Как сообщает пресс-служба ДП региона, ЧП произошло 28 декабря.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 69-летний житель одного из сел Зерендинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК. Вещественные доказательства изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.