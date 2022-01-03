11:04 03.01.2022
Конфликт в клубе Караганды: 23-летний парень получил огнестрельное ранение
Фото: Zakon.kz
Ночью в Караганде между охранниками и посетителями караоке-клуба произошла потасовка, сообщает Zakon.kz.
В результате конфликта 23-летнего жителя города госпитализировали с огнестрельным ранением бедра.
В пресс-службе областной полиции уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».
Все участники конфликта установлены. Оружие изъято. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения роли каждого в совершенном преступлении. На месте работает следственно-оперативная группа.Пресс-служба ДП Карагандинской области