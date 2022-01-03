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12:03 03.01.2022

Ограничивать себя в употреблении жира нельзя – диетолог

блюдо Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что нельзя ограничивать себя в употреблении жира, так как это провоцирует витаминно-минеральный голод, передает Zakon.kz.

Эксперт предупреждает, что принимать жиросжигающие препараты крайне небезопасно.

Так, жир, который мы употребляем с пищей, идет в первую очередь на синтез сурфактанта, чтобы обеспечить нам дыхание. Сурфактант – это вещество, на 90% состоящее из жира и на 10% из белка⁣⁣. Вещество поддерживает альвеолы в расправленном состоянии, что важно для организма. Врач-диетолог Светлана Фус

Кроме того, как пишет rg.ru, если в питании недостаточно жиров, нарушается синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин, предупредила врач.

В организме мужчин и женщин половые гормоны синтезируются из холестерина. Последний поступает с жирами животного происхождения и синтезируется в организме из них.Врач-диетолог Светлана Фус

Отмечается, что необходимые для организма жиры должны быть высокого качества из соответствующей пищи. Их количество определяется индивидуальными особенностями человека – его родом деятельности, физической активностью и так далее.

Норма жиров – от 60 до 80 г в сутки. Половина из них должна быть растительного, а половина – животного происхождения, заключила доктор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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