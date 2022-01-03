Токаев подписал закон по вопросам развития конкуренции

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции». Пресс-служба Акорды

Документом предусматривается введение нового института специального права, под которым понимается исключительное или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке.

В рамках сокращения государственного участия в предпринимательстве внедряется проведение секторального анализа с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде.

Кроме того, законодательно закрепляется исчерпывающий перечень оснований для выделения государственных заданий, а также методики их рассмотрения антимонопольным органом.

Законом предусматривается норма по обеспечению равного доступа к ключевой мощности, в рамках которой предлагается определить понятие ключевой мощности, критерии отнесения к ключевой мощности, правила равного доступа к ключевой мощности.

Кроме того, предусмотрено сужение функции оператора Центра ЖКХ, деятельность которого направлена на модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства.