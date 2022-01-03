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Законодательство РК
13:12 03.01.2022

Токаев подписал закон по вопросам развития конкуренции

закон Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, разработанный в целях реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции, передает Zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».Пресс-служба Акорды

Документом предусматривается введение нового института специального права, под которым понимается исключительное или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке.

В рамках сокращения государственного участия в предпринимательстве внедряется проведение секторального анализа с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде.

Кроме того, законодательно закрепляется исчерпывающий перечень оснований для выделения государственных заданий, а также методики их рассмотрения антимонопольным органом.

Законом предусматривается норма по обеспечению равного доступа к ключевой мощности, в рамках которой предлагается определить понятие ключевой мощности, критерии отнесения к ключевой мощности, правила равного доступа к ключевой мощности.

Кроме того, предусмотрено сужение функции оператора Центра ЖКХ, деятельность которого направлена на модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Елена Беляева
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