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Законодательство РК
14:40 03.01.2022

За поддельный ПЦР-тест семейчанин получил 80 часов общественных работ

подделка Фото: Zakon.kz
Житель Семея пытался пройти на работу с поддельным ПЦР-тестом, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Чистосердечное раскаяние суд при вынесении приговора учел и за совершение уголовного проступка назначил ему 80 часов общественных работ.

Житель Семея поставлен на учет в службу пробации. Мы его направили в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Он 20 дней по 4 часа будет убирать снег и урны в общественных местах. Если мужчина будет уклоняться, то тогда его ждет ограничение либо лишение свободы.Официальный представитель Департамента Салтанат Ожиканова
Анастасия Московчук
Семей
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