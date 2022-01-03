14:40 03.01.2022
За поддельный ПЦР-тест семейчанин получил 80 часов общественных работ
Фото: Zakon.kz
По данным областного ДП, в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Чистосердечное раскаяние суд при вынесении приговора учел и за совершение уголовного проступка назначил ему 80 часов общественных работ.
Житель Семея поставлен на учет в службу пробации. Мы его направили в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Он 20 дней по 4 часа будет убирать снег и урны в общественных местах. Если мужчина будет уклоняться, то тогда его ждет ограничение либо лишение свободы.Официальный представитель Департамента Салтанат Ожиканова