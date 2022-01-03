Ведущие казахстанские теннисисты с побед начали новый сезон

На старте турнира в Аделаиде Рыбакина за два часа с трудом переиграла хозяйку кортов Сторм Сандерс – 6:4, 1:6, 6:1. Имя следующей соперницы по второму кругу соревнований пока неизвестно.

Там же, на Зеленом континенте, на Челленджере в Траралгоне казахстанец Тимофей Скатов прошел первый круг. На состязаниях с призовым фондом более 58 тыс. долларов США четвертая ракетка республики переиграл англичанина Райана Пенистона – 6:4, 6:4.

Фото: Instagram/skatov_timofey

Также во втором круге этих соревнований казахстанцы смогут увидеть Михаила Кукушкина, куда он прошел автоматически за счет своего высокого рейтинга.

Еще один казахстанский теннисист, Денис Евсеев, успешно стартовал на Челленджере в Италии. В дебюте квалификационного раунда он одолел Моеза Эчаргуя из Туниса – 7:5, 6:1.