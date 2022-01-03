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15:14 03.01.2022

Ведущие казахстанские теннисисты с побед начали новый сезон

Теннис Австралия Победа Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина успешно стартовала в новом 2022 году на турнире под эгидой WTA, сообщает Zakon.kz

На старте турнира в Аделаиде Рыбакина за два часа с трудом переиграла хозяйку кортов Сторм Сандерс – 6:4, 1:6, 6:1. Имя следующей соперницы по второму кругу соревнований пока неизвестно.

Там же, на Зеленом континенте, на Челленджере в Траралгоне казахстанец Тимофей Скатов прошел первый круг. На состязаниях с призовым фондом более 58 тыс. долларов США четвертая ракетка республики переиграл англичанина Райана Пенистона – 6:4, 6:4.

Теннис Челленджер Австралия

Фото: Instagram/skatov_timofey

Также во втором круге этих соревнований казахстанцы смогут увидеть Михаила Кукушкина, куда он прошел автоматически за счет своего высокого рейтинга.

Еще один казахстанский теннисист, Денис Евсеев, успешно стартовал на Челленджере в Италии. В дебюте квалификационного раунда он одолел Моеза Эчаргуя из Туниса – 7:5, 6:1.

Куандык Шынасилов
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