Елена Рыбакина с победы начала Открытый чемпионат Австралии

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина успешно стартовала на AusOpen-2026. В первом круге одиночного разряда наша теннисистка без особых проблем разобралась с Кайей Юван из Словении, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана на свою победу над 97-й ракеткой мира потратила 1 час и 12 минут игрового времени и два сета – 6:4, 6:3.

Далее Рыбакину ждет противостояние с Варварой Грачевой из Франции за выход в третий круг австралийского первенства.

Туда же попытается также пробиться и второй номер казахстанской команды Юлия Путинцева, которая 21 января сразится еще с одной француженкой Эльзой Жакмо.

Два дня назад Юлия совершила сенсацию, переиграв известную бразильянку Беатрис Хаддад-Майя на старте AusOpen.

В женской части одиночного разряда накануне свой матч первого круга проиграла Зарина Дияс, уступившая испанке Пауле Бадосе.

Также неудачей завершились выступления всех казахстанских теннисистов в мужском парном разряде.