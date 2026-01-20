#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Спорт

Елена Рыбакина с победы начала Открытый чемпионат Австралии

Теннис Победа Австралия, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 10:49 Фото: Instagram/LenaRybakina
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина успешно стартовала на AusOpen-2026. В первом круге одиночного разряда наша теннисистка без особых проблем разобралась с Кайей Юван из Словении, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана на свою победу над 97-й ракеткой мира потратила 1 час и 12 минут игрового времени и два сета – 6:4, 6:3.

Далее Рыбакину ждет противостояние с Варварой Грачевой из Франции за выход в третий круг австралийского первенства.

Туда же попытается также пробиться и второй номер казахстанской команды Юлия Путинцева, которая 21 января сразится еще с одной француженкой Эльзой Жакмо.

Два дня назад Юлия совершила сенсацию, переиграв известную бразильянку Беатрис Хаддад-Майя на старте AusOpen.

В женской части одиночного разряда накануне свой матч первого круга проиграла Зарина Дияс, уступившая испанке Пауле Бадосе.

Также неудачей завершились выступления всех казахстанских теннисистов в мужском парном разряде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Рыбакина одержала вторую победу на кортах Лондона
20:44, 03 июля 2025
Рыбакина одержала вторую победу на кортах Лондона
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона
10:46, 03 июля 2024
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона
"Это было нелегко": Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даниэль Коллинз
11:31, 09 февраля 2024
"Это было нелегко": Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даниэль Коллинз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: