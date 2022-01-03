16:31 03.01.2022
Израиль разрешит въезд переболевшим COVID-19 иностранцам с 9 января
Фото: pixabay
Въезд в Израиль будет возможен при соблюдении нескольких условий. Нужно будет заполнить онлайн-форму, сдать ПЦР-тест и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата, сообщает Zakon.kz.
Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта Израиля пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из «оранжевых» стран (с умеренным уровнем заболеваемости) смогут получить разрешение на въезд.Пресс-служба Минздрава Израиля
Иностранцам из стран с высоким уровнем заболеваемости въезд будет запрещен, следует из сообщения министерства.
На сегодняшний день в их числе 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.
Казахстан находится в списке «оранжевых» стран.