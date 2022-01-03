Израиль разрешит въезд переболевшим COVID-19 иностранцам с 9 января

Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта Израиля пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из «оранжевых» стран (с умеренным уровнем заболеваемости) смогут получить разрешение на въезд. Пресс-служба Минздрава Израиля

Иностранцам из стран с высоким уровнем заболеваемости въезд будет запрещен, следует из сообщения министерства.

На сегодняшний день в их числе 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.

Казахстан находится в списке «оранжевых» стран.