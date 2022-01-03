Запуск 5G, необанк и cуперприложение. Kcell подвел итоги 2021 года

В 2021 году приоритетами в работе Kcell были запуск сети пятого поколения, реализация программы «250+», развитие направления мобильных финансов.

Самым заметным событием не только в деятельности Kcell, но и для всего мобильного рынка Казахстана стал запуск предкоммерческой сети 5G в столице тюркского мира – городе Туркестане.

Сеть нового поколения ускорит развитие искусственного интеллекта, работу промышленного интернета вещей (IoT), концепта Smart City, облачных вычислений и Big Data.

В настоящее время в историческом центре Туркестана мы запустили восемь внешних базовых станций и планируем установку дополнительных станций внутри туристических объектов, таких как аэропорт и гостиницы. Уже сегодня к сети 5G смогут подключиться абоненты Kcell и Аctiv с большинства моделей смартфонов, поддерживающих передачу данных в сети нового поколения. Член совета директоров Kcell Тимур Худайбердиев

В строительстве 5G-сети и реализации программы «250+» техническую поддержку оказал давний партнер Kcell – мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий Ericsson.

Минувшей осенью компания договорилась о продолжении взаимовыгодного сотрудничества, история которого насчитывает уже 23 года, составлена новая дорожная карта до 2024 года. В течение ближайших лет планируется уделять большое внимание модернизации LTE-сетей Kcell, чтобы обеспечить абонентам Kcell возможность в числе первых начать пользоваться услугами на базе технологий 5G.

В рамках национальной программы «250+» за 2021 год мы обеспечили доступом к широкополосному интернету более 200 отдаленных населенных пунктов. Эта программа играет большую роль в развитии Казахстана, позволяя преодолеть цифровой разрыв между разными отраслями экономики, городами и селами, обладающими различными возможностями в плане освоения новых технологий. Член совета директоров Kcell Тимур Худайбердиев

Помимо развития сети, в 2021 году компания сделала акцент на направление мобильных финансов и развитие суперприложений.

В сравнении с прошлым годом:

выручка направления мобильных финансов и платежей выросла на 90%;

количество совершенных транзакций стало больше на 84%;

оборот увеличился в два раза;

активная база пользователей, совершивших минимум одну операцию в течение квартала, выросла на 15% и превысила 400 тыс. человек.

В апреле 2021 года Kcell одним из первых операторов запустил оплату с баланса в Google Play Market (Direct Carrier Billing), а в декабре услуга впервые в Казахстане стала доступна для абонентов, пользующихся смартфонами на базе iOS. На сегодня более 25 тыс. абонентов Kcell ежемесячно совершают покупки с баланса в магазине приложений Google на сумму более 100 млн тенге.

В августе 2021 года совместно с Jusan Bank и международной платежной системой Mastercard Kcell объявил о запуске полноценного необанка OGO Finance, который сочетает в себе целый ряд самых последних инноваций и преимуществ для своих пользователей, собранных в одном суперприложении.

Теперь абонентам Kcell и Аctiv, помимо всех традиционных сервисов и услуг оператора, стали доступны: мгновенное удаленное открытие дебетовой карты, возможность бесплатного пополнения карты с баланса мобильного телефона, а также вознаграждение за безналичные платежи.

На 1 января 2022 года почти 15 тыс. абонентов компании стали пользователями необанка, а встроенная в суперприложение бонусная программа лояльности с кэшбеком до 90% менее чем за полгода набрала более 70 тыс. активных пользователей.

Под конец года суперприложения Kcell и Аctiv вошли в топ App Store и Play Market. За 2021 год количество установок на Android и iOS выросло в два раза. В январе прошлого года цифра составляла чуть более 2 млн установок, сегодня этот показатель почти достиг 4,2 млн установок. Показатель MAU (monthly active users) в сравнении с декабрем 2020-го также вырос — на 122%. DAU (daily active users) показал динамику прироста на 152%.

Наряду с этими проектами мы продолжаем активно расширять линейку устройств, доступных по контракту: теперь в наших онлайн- и офлайн-магазинах пользователи могут приобрести в рассрочку не только последние модели смартфонов, но и популярные модели ноутбуков и телевизоров. В наступившем году расширение модельного ряда продолжится. Член совета директоров Kcell Тимур Худайбердиев

Компания уверенно смотрит в будущее и стремится дарить наилучший пользовательский опыт своим абонентам.