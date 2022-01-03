17:11 03.01.2022
Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в больнице
Фото: Twitter/jairbolsonaro
3 января Жаира Болсонару доставили в больницу в Сан-Паулу. Медики предполагают, что у политика кишечная непроходимость, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала G1 Globo, лечащий врач президента Луис Маседо находится за границей и ожидает самолета, чтобы вернуться в Бразилию.
Луис Маседо напомнил, что Жаир Болсонару получил ножевое ранение в 2018 году во время избирательной кампании. Удар ножом поразил артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений. После ранения президенту Бразилии сделали четыре операции.
С 2018 года Луис Маседо следит за развитием этого случая. Он также не считает, что Болсонару необходимо делать операцию.