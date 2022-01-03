Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в больнице

По информации телеканала G1 Globo, лечащий врач президента Луис Маседо находится за границей и ожидает самолета, чтобы вернуться в Бразилию.

Луис Маседо напомнил, что Жаир Болсонару получил ножевое ранение в 2018 году во время избирательной кампании. Удар ножом поразил артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений. После ранения президенту Бразилии сделали четыре операции.

С 2018 года Луис Маседо следит за развитием этого случая. Он также не считает, что Болсонару необходимо делать операцию.