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17:11 03.01.2022

Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в больнице

Президент Бразилии попал в больницу Фото: Twitter/jairbolsonaro
3 января Жаира Болсонару доставили в больницу в Сан-Паулу. Медики предполагают, что у политика кишечная непроходимость, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала G1 Globo, лечащий врач президента Луис Маседо находится за границей и ожидает самолета, чтобы вернуться в Бразилию.

Луис Маседо напомнил, что Жаир Болсонару получил ножевое ранение в 2018 году во время избирательной кампании. Удар ножом поразил артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений. После ранения президенту Бразилии сделали четыре операции.

С 2018 года Луис Маседо следит за развитием этого случая. Он также не считает, что Болсонару необходимо делать операцию.

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