22:04 03.01.2022
Министр здравоохранения Франции назвал «омикрон» возможным концом пандемии
Фото: Twitter/olivierveran
Глава Минздрава Франции Ольвье Веран высказал предположение, что люди приобрели иммунитет либо через вакцинацию, либо через болезнь, сообщает Zakon.kz.
Политик в интервью радио France Inter отметил, что в ближайшие дни возможен рост заражений «омикрон-штаммом» по всей планете.
Оливье Веран сообщил, что заразившиеся «омикроном» составляют основную популяцию больных в обычных палатах, а в реанимационных отделениях в основном лечатся заразившиеся «дельта-штаммом».
В канун Нового года во Франции зафиксировали 232 200 случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала пандемии в стране зафиксировали более 10 млн случаев.