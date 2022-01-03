Министр здравоохранения Франции назвал «омикрон» возможным концом пандемии

Политик в интервью радио France Inter отметил, что в ближайшие дни возможен рост заражений «омикрон-штаммом» по всей планете.

Оливье Веран сообщил, что заразившиеся «омикроном» составляют основную популяцию больных в обычных палатах, а в реанимационных отделениях в основном лечатся заразившиеся «дельта-штаммом».

В канун Нового года во Франции зафиксировали 232 200 случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала пандемии в стране зафиксировали более 10 млн случаев.